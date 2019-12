-ÖZAK, BASKETBOL FEDERASYONUNU ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, ''Aday olunan FIBA 2014 Bayanlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nın en üst seviyede yapılabilmesi için maddi manevi her şeyin yapılacağını, hükümetim ve devletim adına bir kez daha taahhüt ediyorum'' dedi. Özak, 2014 Bayanlar Dünya Şampiyonası adaylık kampanyasına destek vermek ve yeni idari binasını gezmek için Türkiye Basketbol Federasyonunu (TBF) ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Karagözoğlu, Bakan Danışmanı Ömer Gürsoy, Gençlik Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar, TBF Dış İlişkiler Direktörü Emir Turam ve TBF Başkan Asistanı Egemen Önen de hazır bulundu. Bakan Özak, FIBA Yönetim Kuruluna iletilmek üzere kayda alınan konuşmasında, Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak uzun vadeli planlar dahilinde uluslararası spor alanlarına büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Çünkü sporun toplumsal önemine ve ülke tanıtımındaki değerine yürekten inanıyoruz. Kısa bir süre önce büyük bir gururla organize ettiğimiz 2010 FIBA Dünya Şampiyonası vesilesiyle çeşitli çevrelerden aldığımız 'bugüne kadar yapılanların en iyisi' övgüsü bizi geleceğe yönelik daha da fazla motive etti. Erkekler için yaptıklarımızı kadınlarımız için de yapmak istiyoruz, çünkü kadınlarımızın toplum içerisindeki konumuna büyük önem veriyoruz. FIBA 2014 Bayanlar Dünya Şampiyonası bizim için yepyeni bir mücadeledir, yepyeni bir heyecandır ve yepyeni bir gurur vesilesi olacaktır. Bu şampiyonanın en üst seviyede yapılabilmesi için maddi manevi her şeyin yapılacağını hükümetim ve devletim adına burada bir kere daha taahhüt ediyorum.'' Basketbol Federasyonunun yeni merkez binasını da gezen ve incelemelerde bulunan Faruk Nafiz Özak, yeni binayı çok beğendiğini belirterek, ''Basketbol Federasyonunun yeni binasını çok beğendim. Tüm federasyonlarımızın her açıdan Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu noktadaki kaliteye ulaşmasını istiyoruz. Biraz önce Turgay Demirel ile görüştük. Burada Türk Basketbol Müzesi'nin olmasının gerektiğini düşünüyorum. Burası bir prestij mekanı. Eminim ki, Avrupa'dan gelen konuklar da burayı çok beğeniyorlardır. Türkiye Basketbol Federasyonunun yeni merkez binası tüm basketbol ailesine hayırlı, uğurlu olsun'' diye konuştu. Bakan Özak, 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası ile ilgili olarak da Türkiye'nin organizasyon anlamında büyük bir bilgi birikimine sahip olduğunu söyledi. Özak, şunları kaydetti: ''Hepinizin bildiği gibi daha yeni Erzurum Kış Oyunları'nı yaptık. Türk Hava Yolları'nın durumu ortada. Dünyanın en iyi 25 oteli burada. Avrupa'nın en büyük altıncı ve dünyanın ise 11. en büyük ekonomisine sahibiz. Bu şampiyona ile ilgili tek sıkıntı; 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nı yeni düzenlediğimiz için bize evsahipliği vermek istemeyebilecekleri olabilir. Tek bahane de bu olabilir. Bundan başka adaylığımızı geri çevirecek bir nedenleri yok. Umarım bu şampiyonayı da alarak en iyi şekilde evsahipliği yaparız.''