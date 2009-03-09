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Yaşam

Öz oğlunu vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilde silahla yaralanmış bulunan gencin babası tutuklandı.

09 Mart 2009 02:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilde silahla yaralanmış bulunan gencin babası tutuklandı. 
 
Konaklı beldesinde babasına ait otomobilde boynundan ve belinden silahla yaralanmış bulunarak Alanya Devlet Hastanesine kaldırılan Sercan Zeybek'in (23), hastanedeki görevlilere kendisini babasının vurduğunu söylediği belirtildi.

Jandarma ekipleri, Sercan Zeybek'in ifadesi doğrultusunda, babası Ahmet Zeybek'i gözaltına aldı. Ahmet Zeybek'in üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ahmet Zeybek, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya Devlet Hastanesinde tedavisi süren Sercan Zeybek'in ise sol kolunu kullanamadığı bildirildi.

Konaklı beldesinde 6 Martta Sercan Zeybek (23), babasına ait park halindeki otomobilde

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