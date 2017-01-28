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Öz kızına tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

"Babam, ağzımı kapatıp, bıçakla beni tehdit edip tecavüz etti"

28 Ocak 2017 12:11

Aydın'da pazarcılık yapan C.K., eşiyle tartışıp yanına sığınan kızı S.P.’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, eşi Ş.P. ile tartışan 2 çocuk annesi S.P. (29), iki hafta önce Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan baba evine döndü. Üvey annesi Y.K. ile İncirliova Polis Merkezi’ne giden S.P., babası C.K.’nın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. 

"'Çok para kazanmak istiyorsan fahişelik yap' dedi"

S.P., ifadesinde, "Eşimle tartışınca baba evine döndüm. Çalışmak istediğimi söylediğim babam bana, ’Çok para kazanmak istiyorsan fahişelik yap’ deyince, tartıştık. Geçen çarşamba akşamı babam eve içkiyle geldi. Babam, üvey annem ve ben gece yarısına kadar içki içtik. Ardından odalarımıza çekildik. Alkollü olduğum için hemen uyumuşum. Bunu fırsat bilip, odama gelen babam, ağzımı kapatıp, bıçakla beni tehdit edip tecavüz etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte üvey annemin çalıştığı işyerine gidip, durumu anlattım. Üvey annem, beni de yanına alıp polise getirdi" dedi.

Şikayet üzerine polis, öz kızına tecavüz ettiği ileri sürülen C.K.’yı gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen C.K., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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