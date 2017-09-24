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Öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen baba intihar etti

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 62 yaşındaki Osman Abacı, ilaç içerek yaşamına son verdi

24 Eylül 2017 14:09

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 62 yaşındaki Osman Abacı, ilaç içerek yaşamına son verdi.
Olay, Bafra İlçesi Fener Mahallesi\'nde meydana geldi. 1 hafta önce doğum yapan 36 yaşındaki  L.A., ilçe jandarma komutanlığına giderek öz babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. L.A., jandarmada ifade veririken, babası Osman Abacı, ilaç içerek yaşamına son verdi. Olayı duyan komşuları eve geldiğide kapının açılmaması üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri eve girince yaptıkları kontrolde Osman Abacı\'nın öldüğünü tespit etti. Osman Abacı, cenaze aracıyla otopsi yapılmak için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kızı L.A. ve bebeği kadın sığınma evine yerleştirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ederken bekar olan L.A.\'nın çocuğunun kimden olduğu ise araştırılıyor. 

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