Öz babası taciz etmiş

Muğla'da 6 yaşındaki Z.G. adlı kıza, inşaat işçisi öz babası 37 yaşındaki S.G. ve arkadaşı 41 yaşındaki H.A.A. tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü. Olayın duyulmasıyla baba S.G. ortadan kaybolurken, zihinsel engelli bir çocuğa cinsel taciz suçundan aranan H.A.A. tutuklandı. Küçük Z.G. ise devlet korumasına alındı.

Olay, inşaat işçisi S.G.'nin nikahsız yaşayıp 4 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşinden olan kızı Z.G.'nin başından geçenleri amcası A.G.'ye anlatmasıyla ortaya çıktı. Yan taraftaki evde oturan amca A.G., 6 Eylül akşamı ağlamalarını ve feryatlarını duyup yanına gittiği yeğeni Z.G.'nin anlattıklarıyla şoke oldu. Eve sürekli alkollü gelen ağabeyi S.G.'nin arkadaşı H.A.A. ile birlikte alkol alıp 2 ay boyunca çeşitli zamanlarda yeğeni Z.G.'ye dayak atarak taciz ve cinsel istismarda bulunduğunu öğrenen amca A.G., soluğu jandarmada aldı. Amca A.G., 2 ay öncesine kadar aynı köydeki annesi 64 yaşındaki D.G. ile birlikte kalan küçük yeğeni Z.G.'yi de yanına alarak jandarma karakoluna gitti ve ağabeyi S.G. ile onun arkadaşı H.A.A.'dan şikayetçi oldu.



Z.G., babası ve arkadaşının sık sık kendisini dövüp taciz ettiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Küçük kız, olayı başkalarına söylememesi için de tehdit edildiğini öne sürdü. Yatağan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen küçük kızın dövüldüğü saptandı, ifadeleri doğrultusunda da cinsel istismar iddiaları üzerine jandarma harekete geçti. Olayın duyulmasıyla baba S.G. ile arkadaşı H.A.A., ortadan kayboldu. Jandarma günlerce izini sürdüğü şüphelilerden H.A.A.'yı dün akşam gizlice köydeki evine girmeye çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan H.A.A.'nın daha önce de 12 yaşındaki zihinsel engelli bir erkek çocuğa taciz suçlamasıyla arandığı, çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.



Yatağan Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadesi alınan ve suçlamaları reddeden H.A.A. çıkarıldığı mahkemece ‘küçük yaşta çocuğa cinsel istismar ve tacizde bulunmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari baba S.G.'nin ise halen arandığı bildirildi.



KÜÇÜK KIZ KORUMAYA ALINDI



Psikoloji bozulan ve sürekli ağlayan küçük kız ise devlet korumasına alındı, Muğla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi. Gökpınar Köyü İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencisi Z.G.'nin aslında 10 yaşında olduğu, ancak babası tarafından nüfusa 4 yıl geç kaydedildiği, öz annesinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan Aydın'da cezaevinde tutulduğu, iki kardeşinin ise evlatlık verildiği öğrenildi. Zanlı baba S.G.'nin, 2 yıl önce evlendiği ikinci eşi S.G.'nin de bir haftadır Milas'taki ailesinin yanında olduğu belirtildi.



Küçük Z.G.'nin babaannesi D.G. ise oğlu S.G. ile oğlununun ikinci eşi S.G. ve arkadaşı H.A.A.'ya lanet yağdırdı. Gözyaşlarına boğulan babaanne D.G., “Benim oğlum akşama kadar çalışıp aldığı parayı şaraba yatıran birisidir. Torunumun annesi dayanamadı bırakıp gitti. Ondan sonra torunuma yıllarca ben baktım, büyüttüm. Keşke 2 ay önce ‘Z.G.'yi bize ver’ diye geldiklerinde vermeseydim. Oğlumun yeni karısı bu işleri başımıza açtı. İkisinin de Allah belasını versin. İnşallah tez zamanda yakalanır da o parmak kadar çocuğa çektirdiği acının on katını çeker. Allah belasını versin. Benim öyle bir canavar oğlum yok artık” diye konuştu.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, öz kızına taciz ve cinsel istismarda bulunduğu belirtilen baba S.G.'nin her yerde arandığı belirtildi.

