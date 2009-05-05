‘Öz ablamın çocukları bizi silmek istedi’

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki olayda yakınlarını kaybeden köylülerden Osman Çelebi, saldırıyı ablasının çocuklarının gerçekleştirdiğini, amaçlarının geride şahit bırakmadan kendilerini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu savundu.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in köyü ziyaretinde başsağlığı dilediği köylülerden Osman Çelebi, (46) Bakan Atalay ile bir süre sohbet etti.



Çelebi, Bakan Atalay'ın "Bu olayı nasıl açıklıyorsunuz, sorun neydi?" sorusunu, şöyle cevaplandırdı:



"Sayın Bakanım, aramızda bir sorun yoktu. Dünden beri herkes bu konunun peşinde. Ama buradaki herkes biliyor ki aramızda en ufak bir husumet, dargınlık yok. Bunlar öz ablamın çocukları. Onların amacı bizi tamamen silmek ve olayı terör örgütüne mal etmekti. Ama Allah bırakmadı. Yeğenim olay yerinden kaçmayı başardı. Ayrıca başka yaralılar da var her şey açığa çıktı."



İçişleri Bakanı Atalay, Çelebi'ye geçmiş olsun diyerek, sabır diledi.

