Oyunuz için kaşınızı bile alırız



T24- Seçim yaklaşırken İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde CHP’li parti yöneticileri seçmenlere farklı bir hizmet sundu. "Seçmene dokunma" kararı alan parti, kadınların ayağına kuaför götürerek, saçlarını boyattı, kaşlarını aldırttı.

İzmir’de CHP’li parti yöneticileri, AK Parti’ye karşı hem savunmada hem hücumda. Yerel seçimde Karabağlar’da alınan yüzde 56 oy oranına rağmen tedbiri elden bırakmayan parti yöneticileri, seçmene hizmette kusur etmiyor. ’Seçmene dokunma’ kararı alan parti, gündelik hayatın da içine girdi. Karabağlar ilçe yönetimi, asgari ücretle yedi nüfusa tencere kaynatmaya çalışan kadınları bakımdan geçirdi.

Gönüllü 12 kuaför, Limontepe, Uzundere, Çamlık ve Cennetçeşme’de kadınların kaşını aldı, saçını boyadı. Çoğuna ilk kez kuaför eli değen saçlar kesildi, boyandı, düzleştirildi. Sonuca en çok kadınlar şaşırdı. Ücretsiz kuaför hizmeti üç ayda bir yapılsa da kadınlar parti telefonlarını, "Kaşım çıktı, dip boyam geldi" diyerek, aramaya başladı. Doğum yapan yeni anneyi lohusa yatağında ziyaret eden parti yöneticileri, çoğu zaman yer sofralarında bağdaş kurarak, çorba kaşıklıyor.

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Birol Ağırbaş, "Geçim derdiyle her gün ne yemek pişireceğini düşünen kadınlara kuaför hizmetiyle moral vermek istedik. Çoğu yıllardır saçını kestirmemiş, boyatmamış kadınlar, bakımla daha da güzelleşince moral buldular. Kuaförler bu hizmet için ücret istemedi, onlar malzemeleri getirdi biz araç tahsis ettik. 20 gün sonra parti telefonlarını arayan kadınlar ’yine gelin’ dedi. Bu hizmeti üç ayda bir vereceğiz. Doğuran da yitiren de yanında bizi bulacak. Düğünde de olacağız cenazede de. Aldığımız oyun rehavetine kapılmak yok. Geceyi de gündüz gibi yaşayan bir çalışma temposu içine girdik" dedi.