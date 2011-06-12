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Yaşam

OYUNU KULLANDIKTAN SONRA ÖLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ ANTALYA (A.A)

12 Haziran 2011 17:41

-OYUNU KULLANDIKTAN SONRA ÖLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ ANTALYA (A.A) - 12.06.2011 - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybeden 69 yaşındaki Ayşe Akın, toprağa verildi. Döşemealtı ilçesi Yeniköy mahallesindeki Mustafa Ayten Aydın Lisesi'nde 1059 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Akın, Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akın'ın yeğeni Şemsettin Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, halasının Mersin'de yaşadığını, kaydının Antalya'da bulunması nedeniyle oy kullanmak için Antalya'ya geldiğini anlattı. Halasında, şeker hastalığı ve safra kesesi rahatsızlığı bulunduğunu kaydeden Ertaş, ''Şeker hastalığından tedavi oluyordu. Safra kesesiyle ilgili de Mersin'de ameliyat olacaktı. Oyunu kulladıktan sonra, aynı gün Mersin'e dönüp hastaneye yatacaktı. Oyunu kullanmaya giderken heyecan da yoktu'' dedi. Olayın meydana geldiği sandıktaki parti gözlemcisi Selahattin Daban da Akın'ın, oyunu kullanmak için gelen ilk vatandaş olduğunu kaydetti. Ayşe Akın'ın, kızının yardımı ile sabah 08.05 sıralarında sandığa geldiğini belirten Daban, ''Oyunu kullanan ilk vatandaş olduğu için kendisiyle özel ilgilendik. Kabinde oyunu zarfına koydu ve sandığa attı. Ardından imza atmak için döndüğünde fenalaştı. Ambulans çağırdık. Bu sırada biz de müdahale ettik. Ambulans ekiplerinin çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çok üzüldük'' diye konuştu.

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