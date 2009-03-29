Oyunu kullandıktan sonra öldü

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçiren ilçenin eski belediye başkanlarından 70 yaşındaki Şevket Durmuş, yaşamını yitirdi.



Orhangazi'de 1977 yılında 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine kadar Adalet Partisi'nden Belediye Başkanlığı yapan ve 25 yıldan bu yana Orhangazi Esnaf ve Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini yürüten evli ve 3 çocuk babası Şevket Durmuş, bugün saat 09.00 sıralarında oyunu kullandıktan sonra geldiği evinde kalp krizi geçirdi. Kahvaltı yaparken fenalaşan Durmuş, çocukları tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda öldü. Şevket Durmuş'un cenazesi yarın Gaziorhanbey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verilecek.



(DHA)

