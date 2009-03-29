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Politika

Oyunu kullandı, dönüşte kazada can verdi

Hasan Büyükdeveci, oy kullanmak için geldiği Kıncılar Köyü'nden Kumluova Beldesi'ne dönerken kaza yaparak yaşamını yitirdi.

29 Mart 2009 02:00

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde 25 yaşındaki Hasan Büyükdeveci, oy kullanmak için geldiği Kıncılar Köyü'nden sera işi yaptığı Kumluova Beldesi'ne dönerken motosikletiyle kamyonetin altına girerek yaşamını yitirdi. Daha önce diğer oğlunu da trafik kazasında kaybeden baba Bekir Büyükdeveci ``Bu nasıl kader'' diyerek gözyaşı döktü.

Fethiye'nin Kumluova Beldesi'nde sera işi yapan Hasan Büyükdeveci, oy kullanmak için ailesinin oturduğu Kemer Beldesi'ne bağlı Kıncılar Köyü'ne motosikletiyle geldi. Kıncılar İlköğretim Okulu'nda saat 11.30'da oyunu kullanan Büyükdeveci, akrabalarını ziyaret ettikten sonra Kumluova'ya doğru yola çıktı. Gürpınar Caddesi'nde seyir halinde olan Büyükdeveci, aniden yola çıkarak `U' dönüşü yapan bir kooperatife ait üzerinde süt tankı bulunan Mehmet Arıca (40) yönetimindeki 48 GE 876 plakalı kamyonetin altına girdi. Hasan Büyükdeveci kaza yerinde yaşamını yitirirken, kamyonet şoförü Mehmet Arıcı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayı duyan baba Bekir Büyükdeveci, ``3 yıl önce de diğer oğlumu yine motosiklet kazasında kaybettim. Bu oğlumu da aynı şekilde motosiklet kazasında yitirdim. Bu nasıl kader'' diyerek gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili soruşturma savcılık ve Kemer Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından sürdürülüyor.

(DHA)

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