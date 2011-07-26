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Spor

OYUNLARIN İLK GÜNÜNDE RUSYA 5 ALTIN KAZANDI TRABZON (A.A)

26 Temmuz 2011 00:11

-OYUNLARIN İLK GÜNÜNDE RUSYA 5 ALTIN KAZANDI TRABZON (A.A) - 25.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın ilk gününde Rusya, yüzmede 5 altın, 2 gümüş ile en fazla madalya kazanan ülke oldu. Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda yapılan ilk gün final müsabakalarında bayanlar 400 metre serbestte Rusya'dan Mariya Baklakova 4.15.17'lik derecesiyle altın madalyayı elde etti. Yarışmada ikinciliği 4.15.30'luk derecesiyle Macaristan'dan Nikoletta Kiss, üçüncülüğü ise İngiltere'den Siwan Thomas Howells 4.18.61'lik derecesiyle kazandı. Türk sporcu Zeynep Büşra Önal ise 4.30.02'lik derecesiyle 9. sırada yer aldı. Yüzmede bugün yapılan final müsabakalarında madalya kazanan diğer sporcular ve dereceleri şöyle: Erkekler 100 metre serbest: 1-Mitchel Andrea D'arrıgo (İtalya) 51.47 2-Evgeny Sedov (Rusya)             51.79 3-Benjamin Jany (Fransa)           52.27 Bayanlar 100 metre kelebek: 1-Anastasia Guzhenkova (Rusya)   1.01.49 2-Marie Wattel (Fransa)          1.01.74 3-Adel Juhasz (Macaristan)       1.02.44 16. Elif Nur Nas (Türkiye)       1.05.55 Erkekler 200 metre sırtüstü: 1-Nathan Theodoris (İngiltere)   2.02.54 2-Danas Rapsys (Litvanya)        2.04.01 3-Morten Hansen (Danimarka)      2.04.86 Bayanlar 200 metre kurbağalama: 1-Anna Ganus (Rusya)             2.32.43 2-Margarethe Hummel (Almanya)    2.35.70 3-Sandra Garcıa (İspanya)        2.36.21 11-Ecem Dönmez (Türkiye)         2.42.70 Erkekler 200 metre ferdi karışık: 1-Mattehew Jonhson (İngiltere)   2.04.35 2-Mikhail Dovgalyuk (Rusya)      2.05.60 3-David Foldhazı (Macaristan)    2.06.58 8-Alpkan Örnek (Türkiye)         2.10.39 Bayanlar 4x100 serbest: 1-Rusya                          3.47.57 2-Almanya                        3.50.12 3-Slovenya                       3.52.53 Erkekler 4x100 serbest: 1-Rusya                         3.28.71 2-İngiltere                     3.29.03 3-İtalya                        3.31.11 5-Türkiye                       3.32.26

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