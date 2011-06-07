T24 LogoT24 Logo
Gündem

OYUNLARI ÖLÜMLE BİTTİ ÇERMİK (A.A)

07 Haziran 2011 21:10

-OYUNLARI ÖLÜMLE BİTTİ ÇERMİK (A.A) - 07.06.2011 - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, buldukları cismin patlaması sonucu 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kale ve Aynalı köyleri arasında hayvanlarını otlatan Umut Petekkaya (15), kardeşi Davut Petekkaya ve arkadaşları İbrahim Aytekin, buldukları bir cismi kurcalamaları sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, Umut Petekkaya olay yerinde öldü. Davut Petekkaya ile İbrahim Aytekin yaralandı. Yaralılar, Çermik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24