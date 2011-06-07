-OYUNLARI ÖLÜMLE BİTTİ ÇERMİK (A.A) - 07.06.2011 - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, buldukları cismin patlaması sonucu 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kale ve Aynalı köyleri arasında hayvanlarını otlatan Umut Petekkaya (15), kardeşi Davut Petekkaya ve arkadaşları İbrahim Aytekin, buldukları bir cismi kurcalamaları sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, Umut Petekkaya olay yerinde öldü. Davut Petekkaya ile İbrahim Aytekin yaralandı. Yaralılar, Çermik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.