-OYUNLAR, YARIN 6 AYRI BRANŞTA DEVAM EDECEK ERZURUM (A.A) - 01.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, yarın 6 ayrı branşta yapılacak müsabakalarla devam edecek. Oyunlarda yarın alp disiplini, buz hokeyi, curling, biatlon, artistik patinaj ve kayaklı koşu branşlarında müsabakalar düzenlenecek. Konaklı'da alp disiplininde bayanlar ve erkekler Süper Combi kategorisinde Süper G yarışları yapılacak. Buz hokeyi bayanlarda grup maçları oynanacak 3 karşılaşmayla sona erecek. Türkiye, Kanada ile karşılaşacak. 15 müsabakanın yapılacağı curling salonunda Türkiye, bayanlarda Kanada, erkeklerde ise Slovenya ve Kanada ile mücadele edecek. Biatlonda erkeklerde ve bayanlarda takip kategorisinde madalyalar sahiplerini bulacak. Artistik patinaj serbest stilde erkekler ve çiftler müsabakaları yapılacak. Kandilli'deki Kayaklı Koşu'da ise erkeklerde ve bayanlarda 3x5 kilometrede takım müsabakalarında dereceye girenler belli olacak. -SÜPER KOMBİNE SLALOM Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen erkekler süper kombine slalom yarışlarında, 29 ülkeden toplam 76 sporcu start aldı. Yarışı, 46.18'lik derecesiyle İsveç'ten Calle Lindh ilk sırada bitirirken, ABD'den Grant Jampolsky 46.45 ile ikinci, Avusturya'dan Bernhard Graf ise 46.66 ile üçüncü oldu. Türk sporculardan en iyi dereceyi, 53.57 ile yarışı 58. sırada bitiren İbrahim Yıldırım elde etti. Yıldırım'ı 54.33 ile 63. olan Levent Taş, 58.33 ile 71. olan Emre Şimşek ve 59.92'lik derecesiyle 73. olan Cenk Usta izledi. Rus sporcu Nikita Kırsanenko'nun start almadığı yarışta, milli sporcular Selim Pasinli ve Mustafa Yıldız ile birlikte 14 sporcu yarışı tamamlayamadı. Bu arada İtalyan sporcu Massimo Penasa ile Slovak Simon Stancel de diskalifiye oldular. -RUSYA, ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU Türk Telekom Kayakla Atlama Kuleleri'ndeki atlama yarışlarıyla başlayan Kuzey Kombine takımlar müsabakası, Kandilli'deki 3x5 kilometrelik kayaklı koşuyla sona erdi. Atlama yarışlarında elde ettiği dereceyle koşuya 7 saniyelik avantajla başlayan Japonya takımının bu avantajını sürdüremediği kuzey kombinede birinciliği kayaklı koşunun son metrelerindeki mücadele belirledi. Kayaklı koşunun son metrelerinde Polonya ile Rusya arasında altın madalya için büyük çekişmenin yaşandığı kuzey kombinede Konstantin Voronin, Mikhail Barinov ve Ivan Panin'den oluşan Rusya altın madalya kazandı. Yarışmada gümüş madalyayı ise Andrzej Zarycki, Mateusz Wantulok ve Tomasz Pochwala'dan oluşan Polonya elde ederken, bronz madalyayı Christian Kuster Erichsen, Felix Klaesi ve Tommy Schmid'den oluşan İsviçre aldı. Kuzey kombinede iki takımla yarışan Rusya'nın diğer takımı 3. gelmesine rağmen kurallara göre İsviçre bronz madalyanın sahibi oldu. Madalya töreninin daha sonra yapılacağı yarışta dereceye giren sporculara çiçek verildi. -BİATLON Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda 43 sporcu madalya için mücadele ederken, 3 sporcu finişi göremedi. Ukrayna'dan Vita Semerenko 23.39,5'lik derecesiyle altın madalyaya ulaşırken, Rus sporcu Evgeniya Sedova 24.18,7 ile gümüş, Bulgar Emilia Yordanova da 24.27,4 ile bronz madalya kazandı. -TÜRK SPORCULAR- Türkiye'den 4 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda en iyi dereceyi 33. olan Nihan Erdiler elde etti. Nihan, yarışı 31.00,3'lük dereceyle tamamladı. Türk sporculardan Elif Aşkın 37, Mehtap Baştuğ 38, Burcu Yeğin de 39. oldu. Madalya törenin daha sonra yapılacağı yarışlardan sonra dereceye giren sporculara çiçek verildi. Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk'ün de bir bölümünü takip ettiği yarışları çok sayıda vatandaş da izledi. -SNOWBOARD Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara, erkekler ve bayanlarda eleme turunu geçen 16'şar sporcu katıldı. Sporcular ilk olarak çeyrek finale kalmak için mücadele ederken daha sonra da çeyrek, yarı final ve final yarışlarında yer aldı. Bayanlarda Almanya'dan Joerg 450 puanla birinciliği elde etti. Alman sporcunun ardından, Ukraynalı Annamari Chundak 360 puanla ikinci, Slovenyalı Gloria Kotnik ise 270 puanla üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Güney Koreli Kim, 320 puan elde ederek ilk sırada yer aldı. Avusturyalı Sebastian Kislinger 256 puanla gümüş, İsviçreli Nevin Galmarini 192 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. -TÜRK SPORCULAR- Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden sporcular ise sabah yapılan bölümde elemeleri geçemeyerek, yarışlara veda etmişti. Sporculardan Meriç Dumlu 6.21 puanla 37'nci, Berkcan Önem 5.92 puanla 40'ıncı, Naim Onur Özkul 5.73 puanla 42. ve Olgun Yalçın da 5.63 puanla 43. sırada yer alabildi. Bayanlarda mücadele veren sporculardan Yasemin Bilgen 27.00 puanla 25'inci, Elif Ece Limon 18.00 puanla 28'inci, Zeynep Taviloğlu ve Gamze Demirci puansız olarak 33. ve 35. sırada kendilerine yer buldular. -TÜRKİYE, JAPONYA'YA 12-4 YENİLDİ Curling Arena'da yapılan müsabakalarda Türkiye, rakibi önünde 2, 4 ve 6. rauntları 1-0, 1-0 ve 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Rakip Japonya ise 1, 3, 5, 7 ve 8. oyunları 2-0, 4-0, 2-0, 3-0 ve 1-0 kazanarak, maçtan 12-4 üstün ayrıldı. Bayanlar curlingde bugün yapılan diğer maçlarda ise Büyük Britanya, Çin'i 6-4, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti'ni 11-5, Almanya, Kanada'yı 8-4 ve Rusya da Polonya'yı 7-5 yendi. Curlinde erkekler ve bayanlar müsabakalarına bugün saat 14.00 ve 19.00'da yapılacak karşılaşmalarla devam edilecek.