'Oyundan memnunum'

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Ankaragücü karşısında tempo ve mücadele olarak takımından memnun olduğunu söyledi.



Skibbe, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, suni çimde, zor bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"İlk yarıda takımın gösterdiği performanstan da memnunum. İlk yarı 2-3 tane de pozisyon yakaladık. Ama ikinci yarı daha agresif oynadık. İleriye dönük paslarla pozisyonlar ürettik ve goller attık. Son 10-15 dakikada da rakibimize birkaç pozisyon verdik. Bunun sebebi de yorgunluktu. Son bölümde biraz da ciddiyetsiz oynar gibi olduk. Ancak oyun genelinde hem tempo, hem oyun, hem de mücadele olarak takımımdan memnunum. İkinci yarıdaki iyi oyunun sebebi, rakibin yorgun düşmesi ve bize boş alan bırakması oldu."



Skibbe, değişik sistemle oynamalarıyla ilgili bir soruya, "Başından beri değişik bir sistemle oynadık. Çünkü gerçek sağ bekimiz sakattı. İkinci yarıda oyuna aldığımız Aydın da ileriye dönük oyunuyla bize güç kattı. Sabri, Gençlerbirliği maçına yetişemeyebilir. Taktiğimizi rakibimize göre düşünüp yapacağız. Gençlerbirliği suni çime alışık olduğu için iyi pas yapabilen bir takım" yanıtını verdi.



Alman teknik adam, suni çimle ilgili bir soru üzerine de "Ben de beğenmiyorum. Hiçbir futbolcunun sevdiğini de zannetmiyorum" dedi.



Skibbe, kış aylarında kötü ve çamurlu bir çim yerine iyi bir suni çimde oynamanın daha iyi olacağını da sözlerini ekledi.

