Oyundan alınmasına tepki gösteren Gomis ve Tudor arasında neler yaşandı?

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasında 87'nci dakikada kenara alınan Bafetimbi Gomis ile teknik direktör Igor Tudor arasında kameralara da yansıyan bir konuşma yaşanmıştı. İki isim, bu olay üzerine soyunma odasında yaklaşık 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi...

Çıktığı 3 lig maçında 4 gol atan Bafetimbi Gomis, Sivasspor karşılaşmasında 87. dakikada oyundan alınanca hocasına tavır almıştı. Tudor ile Gomis arasında ufak bir gerilim yaşanırken, kısa süreli kriz soyunma odasında tatlıya bağlandı.

Fanatik'te yer alan habere göre; oyuncusuyla yaklaşık 10 dakika birebir görüşme gerçekleştiren Tudor’un, “Çok mücadele ettin, seni alkışlatmak için kenara aldım” dediği öğrenildi. Gomis ise “Atabildiğim kadar gol atmayı hedefliyorum. Son ana kadar bunu kovalamak istiyorum” cevabını verdi. Her şeye rağmen Gomis yanlış bir harekette bulunduğunu da kabul etti.

"O iyi bir hoca"

Sivas maçında 6 kez ofsayta düşen Gomis bu konuda da “Gol atma hırsımdan dolayı bazen yerimi kaybedebiliyorum. Bu duruma sonraki maçlarda daha dikkat edeceğim” değerlendirmesini yaptı. Öte yandan maçın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fransız forvet, “Tudor çok iyi bir hoca. Önemli bir teknik direktöre sahibiz” yorumunda bulunmuştu.