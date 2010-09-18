T24 - Her ay farklı bir konseptle piyasaya çıkan 46 Dergisi, son sayısında doğaçlamayı konu aldı. Ünlü isimler, seçtikleri doğaçlama konularıyla Mehmet Turgut’un objektifine poz verdi.





Bilginer, ilginç açıklamalar yaptı. Röportajına çok kötü bir oyuncu olduğunu söyleyerek başlayan Bilginer, düşüncelerini şöyle anlattı: “Rolümden etkilendim diyen aktör ya yalancıdır ya ruh hastası. Hemen tedavi olması lazım; hem de tam zamanlı klinikte yatarak. Oyuncular, ustalık sahibi olmadan efsane sahibi olmaya çok meraklıdır. Artık sinema ve televizyon gibi araçlar sayesinde kimin nasıl oynadığını herkes görebiliyor. Eskilerden ‘çook iyi oyuncu’ olarak hatırlanan birçok oyuncunun aslında çok kötü oyuncular olduğuna eminim.





Büyük oyuncu olarak hatırlanan birçok isim, aslında kötü oynayan ama efsane yaratmayı becerebilmiş yavşağın tekiydi. Oyuncuların çoğu yavşaktır genellikle...

‘Babam öldü ama hâlâ sahneye çıkarım’ yavşaklığına da asla inanmam. Önce insandır önemli olan. Ben babam ölürse sahneye filan çıkmam, k.çımı yesin herkes. ‘Babamız ölür ama sahneye çıkarız, biz böyleyiz, ah tiyatrocular...’ Hadi ya! Eski tiyatrocular, ‘Tahta valizle Anadolu’yu turlarken parasızlıktan otelde rehin kaldık’ der ya, marifet diye mi anlatıyorsun bunu, salaksın, beş parasız tiyatro yapıyorum diye kahramanlık mı taslıyorsun? Yapmasaydın kardeşim, faydan dokunsun istiyorsan Güneydoğu’da öğretmenlik yap.”



