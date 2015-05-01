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Oyuncular Sendikası 1 Mayıs için Beşiktaş'ta

'Tüm dünya işçilerine güç vermeye geldik'

01 Mayıs 2015 16:57

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul ve oyuncu Özgür Çevik 1 Mayıs’ı kutlamak için Beşiktaş’a geldi.

1 Mayıs nedeniyle Taksim’in yasaklanması üzerine çok sayıda sendika Beşiktaş’ta toplandı. Beşiktaş’a gelenler arasında ünlüler de yer aldı.

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, oyuncu Özgür Çevik, Tuğba Özay’ın annesi Duygu Özay ve babası İlhan Özay da 1 Mayıs nedeniyle Beşiktaş’a geldi. Ünlüleri gören grup üyeleri ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Tuğba Özay’ın annesi, “Tüm dünya işçilerine güç vermeye geldik. Kızım da gelecek. Haberi var telefonlaştık” dedi.

 

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