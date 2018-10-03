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Oyuncu Yıldırım Öcek yoğun bakıma kaldırıldı

Geçen yıllarda mide küçültme ameliyatı olan Yıldırım Öcek hastaneye kaldırıldı

03 Ekim 2018 12:42

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Sadetttin Yerebakan karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yıldırım Öcek'in sağlık durumunu ses sanatçısı Onur Akay, şu sözlerle duyurdu:

"Avrupa Yakası isimli dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakterini canlandıran değerli oyuncumuz Yıldırım Öcek, şu an yoğun bakımda ve durumu çok ağır! Yaşam mücadelesi veren Öcek, daha önce mide küçültme ameliyatı olmuştu. Ancak mide küçültme ameliyatı sonrası yapılması gereken tedavilere ve özellikle bakımlara gitmeyen Yıldırım Öcek, metabolizma sıkıntıları yaşadı ve zayıflamayı durduramaz hale geldi. 4 gün önce hastaneye kaldırılan oyuncumuz maalesef komada ve tedaviye cevap vermiyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.”

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