Oyuncu Wilma Elles Türk oldu

Türkiye'de "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde oynadığı "Caroline" rolüyle tanınan Almanyalı oyuncu Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçti.

Türkiye'de birçok televizyon ve sinema filminde rol alan, son olarak "Yeter" adlı dizide oynayan sanatçının, vatandaşlık haberini aldığında sevinç çığlıkları attığı ifade edeldi.

Elles'in Türk bayrağını öperek, Türk eşi ile sevinçli haberi kutladığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na teşekkür eden Elles, “Bu benim için ayrıca gurur verici bir karar. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

İstisnai vatandaşlık hakkı verilen Elles, "İstanbul'da Almanya'daki tüm TV kanalları için çekim yaptık. Türkiye'ye sürekli geliyorlar röportaj yapıyoruz. Bu bağlantıyı sıcak tutuyorum. İlişkilerin ve iki ülke arasındaki büyük potansiyelin gelişmesine yardım etmek istiyorum. Röportaj için gelen ekipleri manzarası en güzel, tarihi yerlere götürüyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtmak istiyorum. Bu, turizm için önemli bence" değerlendirmesinde bulundu.