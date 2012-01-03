Oyuncu Tuncer Sevi hayatını kaybetti



T24 - Kibar Feyzo, Postacı, Atla Gel Şaban, Çıplak Vatandaş, Namuslu, Japon İşi gibi filmlerin unutulmaz oyuncusu Tuncer Sevi, hayata gözlerini yumdu.

1942 yılında İstanbul'da doğan ve 1959 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na giren Sevi, 2000 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ŞehirTiyatroları'ndan emekli oldu.



Tuncer Sevi, tiyatro oyunlarının yanı sıra "Kibar Feyzo", "Postacı", "Atla Gel Şaban", "Çıplak Vatandaş", "Namuslu", "Japon İşi" gibi unutulmaz filmlerde rol aldı, seslendirme sanatçılığı yaptı.



İHA'nın haberine göre; Tuncer Sevi'nin cenazesi, 4 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak törenin ardından Beşiktaş Yıldız Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Kanlıca'daki aile kabristanına defnedilecek.







