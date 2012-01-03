T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oyuncu Tuncer Sevi hayatını kaybetti

Kibar Feyzo, Postacı, Atla Gel Şaban, Çıplak Vatandaş, Namuslu, Japon İşi gibi filmlerin unutulmaz oyuncusu Tuncer Sevi, hayata gözlerini yumdu.

03 Ocak 2012 02:00


T24 - Kibar Feyzo, Postacı, Atla Gel Şaban, Çıplak Vatandaş, Namuslu, Japon İşi gibi filmlerin unutulmaz oyuncusu Tuncer Sevi, hayata gözlerini yumdu.

1942 yılında İstanbul'da doğan ve 1959 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na giren Sevi, 2000 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ŞehirTiyatroları'ndan emekli oldu.

Tuncer Sevi, tiyatro oyunlarının yanı sıra "Kibar Feyzo", "Postacı", "Atla Gel Şaban", "Çıplak Vatandaş", "Namuslu", "Japon İşi" gibi unutulmaz filmlerde rol aldı, seslendirme sanatçılığı yaptı.

İHA'nın haberine göre; Tuncer Sevi'nin cenazesi, 4 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak törenin ardından Beşiktaş Yıldız Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Kanlıca'daki aile kabristanına defnedilecek.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24