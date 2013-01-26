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Oyuncu Selen Katırcıoğlu serbest bırakıldı

Narkotik Şube tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan Selen Katırcıoğlu serbest bırakıldı

26 Ocak 2013 22:41

İstanbul narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda dün gözaltına alınan ünlü isimlerden olan Selen Katırcıoğlu, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

İstanbul'da dün 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınanlardan oyuncu Selen Katırcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi daha serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Beşiktaş, Şişli, Etiler ve Ulus bölgesinde gözaltına alınan 38 şüpheliden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Oyuncu Selen Katırcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi, serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında dün aranan 4 kişi daha gözaltına alındı.

Cenk Eren ve Cemal Hünal'ın da aralarında olduğu 4 kişi, dün emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheli 35 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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