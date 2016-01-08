Oyuncu Remzi Evren hayatını kaybetti

Tanınmış dizi ve sinema oyuncusu Remzi Evren (58), Üsküdar'daki evinde hayatını kaybetti. KOAH hastası olduğu öğrenilen Evren'in uykusunda kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Yakınlarından edinilen bilgiye göre, Remzi Evren, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Tahririye Sokak'taki evinde saat 13.00 sıralarında hayatını kaybetti.

KOAH hastası olan Evren'in uykusunda kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 2 kız çocuğu bulunan Remzi Evren'in öldüğünü öğrenen yakınları eve gelerek taziyede bulundu. Yakınları, oyuncunun ölümünden büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler.

Üvey Baba, Kurtlar Vadisi Pusu, Karadayı, Behzat Ç. ve son olarak Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi önemli dizilerde oynayan Remzi Evren, Cem Yılmaz'ın "Av Mevsimi" adlı sinema filminde de rol almıştı.