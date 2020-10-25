Oyuncu Recep Terzi: Allah'ım Ekrem İmamoğlu'na şifa verme, ölsün

AKP'li kimliğiyle bilinen oyuncu Recep Terzi Covid-19'a yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Allah'ım her tweet'imi şikayet edip dava açan ve beni tehdit edip rencide eden Ekrem İmamoğlu'na şife verme, ölsün" yazdı. Terzi, sosyal medyada paylaşımlarının tepki görmesinin ardından açıklama yaparak, "Ekrem İmamoğlu bana adam gibi mi davrandı ki ben ona sağlık sıhhat isteyeyim, adam olaydı da hastalığında sıhhat selametini isteseydim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip Koronavirüs'e yakalanmasının ardından AKP'ye yakınlığı ile bilinen oyuncu Recep Terzi'nin paylaşımları büyük tepki çekti.

"Ay nasıl ferahladım" repliğinin geçtiği bir video paylaşan Terzi, "Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme ölsün" dedi.

Terzi'nin paylaşımları şöyle: