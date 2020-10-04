Oyuncu Pelin Karahan: Ben bu kilo şiddetinden bıktım!

İki çocuk annesi oyuncu Pelin Karahan, "Anne olan oyuncuların bu işe ara vereceğine dair bir algı var. Hâlâ 'Doğurdu, kilolu mu acaba?' diyorlar. Bunları aşmamız lazım. Hem çocuğuma yetip hem çalışıp hem spor yapabilirim. Evet, anne oldum ama hiçbir şeyi bırakmadım ve bırakmayacağım" diye sitem etti.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin haberine göre, son dönemde erkek oyuncuların da kilo şiddeti yaşadığını söyleyen Karahan, "Ben bu kilo şiddetinden bıktım. Hasta olabilirsin ya da doğum yapabilirsin. Kilo alırsın, verirsin. Bu biraz da sosyal medyanın yarattığı bir şey. Aşırı zayıflık, mükemmel görünme... Kusursuz gibi gösterilen hayatlar... Ancak emin olun, öyle bir hayat yok" dedi.

Kuralları olan bir anne olduğunu anlatan Karahan, "Bir bakışımdan çekinsinler isterim. Baba normalde sert, anne yumuşaktır ya... Ben bazı durumlarda daha sert bile olabiliyorum" diye konuştu.