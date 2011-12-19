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Yaşam

Oyuncu Mesut Engin hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mesut Engin, dün sabah kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi'nde...

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mesut Engin, dün sabah kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından ve 70’lerin jön yüzlerinden oyuncu Mesut Engin, hayatını kaybetti.  

Oyuncu Mesut Engin hayatını kaybetti

Sanatçının ölümüyle ilgili, Engin'in son günlerini birlikte aynı evde geçirdiği arkadaşı Güven Turgut, "Sağlığı iyice bozulmuştu. Onu hastaneye kaldırdık ama kurtulamadı. Son günleri sefalet içinde geçti. Yardım eden de olmadı. Düşenin dostu olmuyor. Şimdi cenazesini teslim edebilmek için ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. " dedi.  


Ses dergisiyle üne kavuşmuştu

1973 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olarak sanat hayatına Yeşilçam'da başlayan Engin, 1973 - 2002 yılları arasında birçok filmde başrol ve yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 

Ayrıca mankenlik ve fotomodellik te yapan sanatçı, 1976'da yaşadığı bir trafik kazasında sağ el bileğinin sinirlerinin kesilmesiyle bunalıma girerek alkole bağlanmasına karşın, uzun süre uğraş vererek bu bağımlılıktan kurtuldu. Açtığı güzellik salonunda başarılı olamayıp, sokaklarda yaşayan evsizler arasına katıldı. 

Çevredeki esnafın "dede" diye hitap ettiği Mesut Engin, bir süre İzmir'de otobüs duraklarında, banklarda yaşamak zorunda kaldı. Daha sonra ise Beyoğlu sokaklarında hayatını sürdürdü. 

Tiyatro sanatçıları Mehmet Esen ve Mustafa Turan’ın, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bitkin bir halde bulduğu (21 Mayıs 2009) Yeşilçam’ın bir döneme damgasını vuran aktörlerinden Mesut Engin’e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü kapılarını açtı.



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