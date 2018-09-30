Oyuncu Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Mehmet Uslu, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 2 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Akciğer kanseri ile savaşan oyuncu, dün gece saat 23:00'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kötü haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Mehmet Uslu'nun cenazesi bugün memleketi Akşehir'e gidecek ve yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Mehmet Uslu kimdir?

24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi. Mehmet Uslu, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin Rıfat'ı olarak biliniyordu.

'Arka Sıradakiler' dizisinde 'Noyan', 'Gece Gündüz' dizisinde 'Kenan', 'Küçük Kadınlar' dizisinde 'Kadir', 'Fatih Harbiye' dizisinde 'Selim', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde 'Rıfat' karakterlerine hayat vermişti.

Mehmet Uslu, en son Star TV ekranlarında yayınlanan 'Söz' dizisinde 'Albay' karakteriyle ekranda yer almıştı.