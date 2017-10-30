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Oyuncu Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

"Söz konusu film bir takipçimden geldi, açıp bakmadım"

30 Ekim 2017 11:17

Oyuncu Hazar Ergüçlü PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla savcı karşısına çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelen oyuncu, "Bana sosyal medyadan çok fazla kısa film geliyor. Ben de paylaşıyorum. Söz konusu film bir takipçimden geldi. Açıp bakmadım. Bir takipçimin uyarısı üzerine de sildim" dedi. Savcılık da soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. 

Hazar Ergüçlü, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Sosyal medya hesaplarımı zaman zaman genç ve yetenekli insanları desteklemek amacı ile kullanıyorum. Bundan 2 yıl önce bir takipçimden gelen belgeseli de bu amaçla repost ettim, yaptığım yanlış; içeriğine hakim olmadığım bu belgeseli sorgulamadan yayınlamaktı. Sonrasında gelen bir uyarı ile de bu içeriği hemen kaldırdım. İyi niyetle vermek istediğim desteğin bu yönde bir sonuca ulaşmasından büyük üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim. Sevgisiz, şefkatsiz hiçbir şeyin içinde var olmadım, olmayacağım. Herhangi bir canlıya zarar veren hiç kimseyi, hiçbir örgütü vs desteklemem söz konusu bile olamaz elbette. Bu, takipsizlik kararıyla savcılık tarafından da onaylanmıştır. Dünyaya sevginin hükmedeceği günlerin umuduyla sadece işimi yapıyorum.

Hazar Ergüçlü kimdir?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.

 

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