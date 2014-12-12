Oyuncu Hakan Yılmaz'a 20 yıl hapis istemi

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu uyuşturucu davasında, oyuncu Hakan Yılmaz hakkında 7 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak ve Engin Günaydın’ın da aralarında bulunduğu 53 kişinin yargılandığı uyuşturucu davasının 5. duruşmasında mahkeme, 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verirken, dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısı'na gönderdi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya tutuklu yargılanan 7 sanık ile aralarında oyuncu Hakan Yılmaz’ın da bulunduğu 10 tutuksuz sanık katıldı.

'Hakan Yılmaz'ın şoförü düzenli uyuşturucu dağıtımı yapıyordu'

Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. Operasyonu yapan büronun amiri Başkomiser Harun Sever de telekonferans yöntemiyle ifade verdi.



Birkaç torbacı grup tespit ettiklerini belirten Sever, torbacı gruplardan birinin Hakan Yılmaz’ın şoförü Ahmet Sağlam olduğunu söyledi.



Ahmet Sağlam’ın gün içinde düzenli olarak uyuşturucuyu ünlülere temin ettiğini anlatan Sever, "Hakan Yılmaz’ın arabasını kullandığını özellikle söylüyordu. Bu kendisine bir güven veriyordu. Hakan Yılmaz’ın Ahmet’in faaliyetlerinden haberdar olduğunu zannediyorum" dedi.

Hakan Yılmaz: Şoförümün beni bıraktıktan sonra ne yaptığını bilmem mümkün değil

Oyuncu Hakan Yılmaz ise, "Bıraksanız sabaha kadar konuşurum ama özet yapacağım. Ben sadece bir oyuncuyum. Ahmet’in beni bıraktıktan sonra ne yaptığını bilmem mümkün değildir. Sabah 07.00’da Ahmet beni sete bırakır. Gece yarısı 02.00’da tekrar eve bırakır. Bazen bu saat 04.00’ı bulur. 18 saat çalışıyoruz. Bu arada Ahmet’i ne yaptığını benim bilmem mümkün değildir. Sette asla kimse uyuşturucu içemez, isteyemez. Biz ezber yapıyoruz. Uyuşturucu içen ezber yapamaz. Ben haftada 120 sayfa ezber yapıyorum" diye konuştu.

5 tutuklu sanık tahliye edildi

Savcı Ümit Özkan tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamına karar verilmesine, mütalaasını hazırlaması için de dosyanın kendisine verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cemil Zirek, Mustafa Çardak, Murat Yaşar, Zeki Yalçın ve Burhan Albayrak’ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.



Tutuklu diğer iki sanık Ahmet Çardak ve Ahmet Sağlam’ın ise kuvvetli suç şüphesi ve delil durumunu dikkate alarak bu hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 11 Şubat tarihine ertelendi.

H akan Yılmaz suç örgütüne yardım etmek ve uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlanıyor

Oyuncu Hakan Yılmaz’ın da, "çıkar amaçlı suç örgütüne yardım etmek" suçundan 1 ile 3 yıl, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 ile 15 ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından da 1 ile 2 yıl olmak üzere toplam 7 ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.