Oyuncu Gamze Aksu, ablasının sevgilisi tarafından darp edildi, hastaneye kaldırıldı

31 yaşındaki oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü için gittiği aile yemeği sırasında gerginlik çıkınca, ablasının sevgilisi tarafından darp edildi.

Sabah'ın haberine göre; oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü kutlaması için vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte ailesinin Sarıyer'deki evine gitti. Evde, aile bireyleriyle birlikte abla Aksu'nun sevgilisi Özgür Küçükbaşa da vardı. Bütün aile neşe içinde yemek yedi, eğlendi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde iki kız kardeş arasında sözlü tartışma başladı.

İddiaya göre tartışmaya dahil olan enişte Özgür Küçükbaşa, "Ablanı üzüyorsun" diyerek Gamze Aksu'ya hakaret etti, ardından ünlü oyuncuyu kolundan tutarak yere fırlattı. Fenalaşan Aksu, aile bireylerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Aksu tedavi sonrası eniştesinden şikâyetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.