Oyuncu Ferhat Gündoğdu, karısını dövüp kaçırdı!



T24 - Sinema oyuncusu ve yapımcı Ferhat Gündoğdu, iddiaya göre evi terk edip Adana'ya giden eşi Zeynep Gündoğdu'yu, dövüp, el ve ayaklarını koli bantıyla bağlayıp, cipiyle İstanbul'a götürdüğü sırada Aksaray'da polis tarafından yakalandı.





Gündoğdu ile birlikte yanında bulunan 3 kişi gözaltına alındı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında Akasaray- Adana karayolu kent merkezi girişinde uygulama yaptığı sırada 34 MPS 50 plakalı bir cipi durdurdu.





'Kurtarın beni kaçırıyorlar'



Bu sırada cipin içinde bulunan kadın 'kurtarın beni kaçırıyorlar' dedi. Bunu üzerinde cipe yönelen polis, kadının el ve ayaklarını koli bantıyla bağlı olduğunu gördü. Ardından cipte bulunan 4 kişinin kimliğini kontrol etti. Yapılan kontrolde cipte bulunanlardan birinin sineme sanatçısı ve yapımcı 42 yaşındaki Ferhat Gündoğdu olduğu ortaya çıktı. Kadının ise sanatçının eşi 34 yaşındaki Zeynep Gündoğdu olduğu saptandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde dayak izi bulunan Zeynep Gündoğdu, polise eşi ve adamlarının kendisini dövüp kaçırdığını öne sürdü. Bunun üzerine sanatçı Ferhat Gündoğdu ile yanında bulunan Yıldırım İ. (23), İsmet Y. (49) ve Adem Y.'yi de (28), gözaltına alındı.





'Ben sinema sanatçısıyım'



Ferhat Gündoğu da, polislere, "Ben sinema sanatçısıyım. Yanlış anlaşılma var. Bu benim eşim. Sadece ufak bir tartışma yaşadık."dedi.



Zeynep Gündoğdu'nun, polise verdiği ilk ifadesinde eşi ile tartıştıktan sonra evi terk edip Adana'ya akrabalarının yanına gittiğini, ardından de eşi ve adamlarının geldiğini, dövdükten sonra el ve ayaklarını bağlayıp, karşı koymasına rağmen İstanbul'a geri götürmek istediklerini iddia ettiği öğrenildi.



Gözaltına alının sanatçı Ferhat Gündoğdu ve yanında bulunan 3 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





