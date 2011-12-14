T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oyuncu Ferhat Gündoğdu, karısını dövüp kaçırdı!

Sinema oyuncusu ve yapımcı Ferhat Gündoğdu, iddiaya göre evi terk edip Adana'ya giden eşi Zeynep Gündoğdu'yu, dövüp, el ve ayaklarını koli bantıyla bağlayıp, cipiyle İ

14 Aralık 2011 02:00


T24 - Sinema oyuncusu ve yapımcı Ferhat Gündoğdu, iddiaya göre evi terk edip Adana'ya giden eşi Zeynep Gündoğdu'yu, dövüp, el ve ayaklarını koli bantıyla bağlayıp, cipiyle İstanbul'a götürdüğü sırada Aksaray'da polis tarafından yakalandı.



Gündoğdu ile birlikte yanında bulunan 3 kişi gözaltına alındı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında Akasaray- Adana karayolu kent merkezi girişinde uygulama yaptığı sırada 34 MPS 50 plakalı bir cipi durdurdu.


'Kurtarın beni kaçırıyorlar'

Bu sırada cipin içinde bulunan kadın 'kurtarın beni kaçırıyorlar' dedi. Bunu üzerinde cipe yönelen polis, kadının el ve ayaklarını koli bantıyla bağlı olduğunu gördü. Ardından cipte bulunan 4 kişinin kimliğini kontrol etti. Yapılan kontrolde cipte bulunanlardan birinin sineme sanatçısı ve yapımcı 42 yaşındaki Ferhat Gündoğdu olduğu ortaya çıktı. Kadının ise sanatçının eşi 34 yaşındaki Zeynep Gündoğdu olduğu saptandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde dayak izi bulunan Zeynep Gündoğdu, polise eşi ve adamlarının kendisini dövüp kaçırdığını öne sürdü. Bunun üzerine sanatçı Ferhat Gündoğdu ile yanında bulunan Yıldırım İ. (23), İsmet Y. (49) ve Adem Y.'yi de (28), gözaltına alındı.


'Ben sinema sanatçısıyım'

Ferhat Gündoğu da, polislere, "Ben sinema sanatçısıyım. Yanlış anlaşılma var. Bu benim eşim. Sadece ufak bir tartışma yaşadık."dedi.

Zeynep Gündoğdu'nun, polise verdiği ilk ifadesinde eşi ile tartıştıktan sonra evi terk edip Adana'ya akrabalarının yanına gittiğini, ardından de eşi ve adamlarının geldiğini, dövdükten sonra el ve ayaklarını bağlayıp, karşı koymasına rağmen İstanbul'a geri götürmek istediklerini iddia ettiği öğrenildi.

Gözaltına alının sanatçı Ferhat Gündoğdu ve yanında bulunan 3 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24