Oyuncu Farah Zeynep Abdullah: Çocuklar gibi duygularımı açık ederek yaşarım

Oyuncu Ferah Zeynep Abdullah, "Hayatı olduğu gibi, açıkça ve cesurca yaşamayı seviyorum. Bu yüzden çocuklar gibi duygularımı açık ederek yaşarım" dedi.

Magazinle ilgili düşüncelerini de dile getiren oyuncu Abdullah, "Özellikle insanların dış görünüşleriyle ilgili yapılan haberler beni çok rahatsız ediyor. Özel hayata gelince inanın söyleyeceğim bir şey yok. Herhangi bir ilişki içinde olduğumda hiç saklamadım, saklamam da…" diye konuştu.

Cumhuriyet Cumartesi eki için Fatih Türkmenoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ferah Zeynep Abdullah, ayrıca şunları kaydetti:

"İnsan bir film izler, bir kitap okur ondan da kendine dair keşifler yapar. Böylesine zaman verdiğin, emek harcadığın bir meslekte bilinçaltımda mutlaka bir şeyler oluyordur. Ama çok kurcalamıyorum veya paylaşmayı sevmiyorum da diyebilirim. Çünkü derin mevzular bu yolculuklar."

"Zamanla tamamen yok olacağını görmeyi umuyorum"

"Maalesef 'güzellik' algısıyla ilgili kafalar çok karışık. Neyin, kime göre ve nasıl güzel göründüğü tartışmaya çok açık bir konuyken medya baskısıyla dayatılan bir “güzellik” algısı var. Bence uzun vadede işinizi hakkıyla yaptığınızda bu estetik kaygılar ve dayatılan güzellik kavramı kendiliğinden kayboluyor. Zamanla tamamen yok olacağını da görmeyi umuyorum çünkü herkes kendini nasıl iyi ve güzel hissediyorsa, öyle kalmak gibi bir özgürlüğe sahip olduğunu hatırlamalı. Sırf medyanın güzel diye dayattığı 'görüntü' yüzünden öyle olmak veya öyle görünmek zorunda değiliz. Oyunculuk ise kişinin kendi güzelliğinden çok karakterin nasıl görünmesi gerektiğiyle ilgili, keşke bu daha iyi yansıtılsa ve anlaşılsa artık. "

Abdullah, "Sinirli bir tipin yok senin bence. Genç yaşta bir olgunluğa erişmiş gibisin. Öyle mi?" sorusuna da şöle yanıt verdi:

"Değil. Yer yer sinirlendiğim oluyor tabii ki. Ama olgunluk hiçbir şeye sinirlenmemekse eğer öyle bir olgunluğa erişmiş gibi hissetmiyorum umarım da hissetmem. Hayatı olduğu gibi, açıkça ve cesurca yaşamayı seviyorum. Bu yüzden çocuklar gibi duygularımı açık ederek yaşarım. "