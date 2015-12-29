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Oyuncu Ersin Korkut'a 'vatan haini' dayağı iddiasına ailesinden açıklama

Ersin Korkut'un saldırıya uğradığına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu

29 Aralık 2015 23:08

Ünlü oyuncu Ersin Korkut olduğu düşünülen ve bir adam tarafından "vatan haini" denerek saldırıya uğradığına ilişkin bir video sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen Ersin Korkut'un ailesinden bir açıklama geldi. haberler.com'a konuşan abi Erdoğan Korkut görüntüdeki kişinin kardeşi olmadığını söyledi.

Abi Korkut verdiği demeçte, "Ersin şuan bir dizi provasında. Durumu da gayet iyi. BKM'deki bir dizinin prova çekimlerinde bulunuyor. Böyle bir olay onun başına gelmiş değil.Görüntüdeki Ersin değil. Zaten olay Trabzon Havalimanı'nda geçiyor. Ersin, bugüne kadar trabzona'da gitmiş değil" diye konuştu.

 

'HDP fotoğrafları' sonrası hedef alınmıştı

 

Daha öncede Korkut'un HDP'yi desteklediği iddia edilen fotoğrafları çıkmış, Korkut da açıklama yaparak fotoğrafın fotomontaj olduğunu belirtmişti. Korkut konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı:

"Bir süredir, sosyal medya üzerinden şahsıma yönelik pervasızca, hiçbir dayanağı olmayan ithamlarla bezeli, beni ve çalıştığım kurumu itibarsızlaştırmaya yönelik provakatif bir kampanya sürdürülmektedir. Nedenini ve kaynağını anlayamadığım biçimde, yukarıda orijinalini görebileceğiniz fotoğrafım, bir partinin seçin minibüsünün üzerindeymişim hissi yaratacak şekilde montajlanmasıdır."

Sosyal medyada Ersin Korkut'a ait olduğu iddiasıyla yayılan video şöyle:

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