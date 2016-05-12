T24 LogoT24 Logo
Dünya

Emma Watson da Panama Belgeleri’nde

Watson'ın, Panama’daki offshore şirketi kullanarak 2.8 milyon dolarlık bir ev sahibi olduğu iddia edildi

12 Mayıs 2016 10:54

ABD'nin en kritik diplomatik belgelerini içeren ve 2010 yılında sızan Wikileaks'ten bile yaklaşık 2 bin kat daha fazla veri içeren Panama Belgeleri’nde oyuncu Emma Watson’ın da adı geçiyor.

Yıldızın Panama’daki offshore şirketi kullanarak 2.8 milyon dolarlık bir ev sahibi olduğu iddia edildi.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Watson, Harry Potter film serisi çekimleri sırasında kazandığı 20 milyon sterlini (85 milyon TL) bu şirkete yatırmış ve 2013’te üç odalı bir evin sahibi olmuş. Watson’un sözcüsü bu iddiaları doğrularken, ünlü yıldızın vergi kaçırmak için değil ‘kendi gizli ve kişisel güvenliğini’ korumak için böyle bir yol tercih ettiğini savundu.

ETİKETLER

emma watsoningiliz oyuncupanama belgeleri

İlgili Haberler

Panama Belgeleri'nde dev sızıntı; Çalık'tan Koç ve Sabancı'ya, Zorlu ve Ağaoğlu'ndan Remzi Gür'e, Türkiye'den 101 isim ve 684 şirket açıklandı

Panama Belgeleri'nin ikinci bölümünde 200 binden fazla hesabın ayrıntıları açıklanıyor...

Panama Belgeleri'nde adı geçen Türk: Türkiye'de çok formalite var, yabancı yatırımcılar bunu istemiyor

"Formalitelerin yurt içinde kolaylaşması için de çok mücadele verdik ama mesafe kat edemedik"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24