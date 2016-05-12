Emma Watson da Panama Belgeleri’nde

ABD'nin en kritik diplomatik belgelerini içeren ve 2010 yılında sızan Wikileaks'ten bile yaklaşık 2 bin kat daha fazla veri içeren Panama Belgeleri’nde oyuncu Emma Watson’ın da adı geçiyor.

Yıldızın Panama’daki offshore şirketi kullanarak 2.8 milyon dolarlık bir ev sahibi olduğu iddia edildi.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Watson, Harry Potter film serisi çekimleri sırasında kazandığı 20 milyon sterlini (85 milyon TL) bu şirkete yatırmış ve 2013’te üç odalı bir evin sahibi olmuş. Watson’un sözcüsü bu iddiaları doğrularken, ünlü yıldızın vergi kaçırmak için değil ‘kendi gizli ve kişisel güvenliğini’ korumak için böyle bir yol tercih ettiğini savundu.