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Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı

05 Ocak 2019 20:32

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL\'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında, \"Hakaret\" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın,  Deniz Çakır\'ın hakaret ettiği öne sürülen kadınların şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında kafenin görüntülerinin incelendiği öğrenildi. 
 

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