Oyuncu Ceren Hindistan’dan hakkında korunma ve konuşmama kararı aldırdığı Ümit Aslan’a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın

Oyuncu Ceren Hindistan, kendisi için koruma ve konuşmama kararı aldıran eski sevgilisi Ümit Aslan'a "Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın” dedi.

Ceren Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan arasında gerilim artıyor. Ünlü model Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi hakkında bir ay süreyle koruma kararı ve konuşmama yasağı aldıran Ümit Aslan'a tepki gösterdi. 32 yaşındaki Hindistan, eski sevgilisine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

"Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Yavrum bu kadar mı korktun benden Aslan parçası..." diyen Hindistan, "Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın, biliyorsun. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım..." dedi.