Oyuncu Cemal Hünal mahkemelik oldu: Çocuğumu öldürmekle tehdit etti!

İstanbul Atlı Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Abdullah Bal, kavga ettiği oyuncu Cemal Hünal'ı üyelikten çıkardı. Hünal dernekten atlarını ve arabalarını geri isteyince ikili karşılıklı tehditten mahkemelik oldu.

Sabah’ın haberine göre, iddia edilen olay şöyle gelişti: Oyuncu Cemal Hünal, İstanbul Atlı Okçuluk Spor Kulübü Derneği üyesiyken 3 Şubat’ta kavga ettiği dernek başkanı Abdullah Bal tarafından yönetim kurulu üyeliğinden çıkarttı. Ünlü oyuncu bunun üzerine, kulüpteki atlarını ve dernek tarafından kullanılan lüks model cipini geri istedi. Yine iddiaya göre, başkan Bal, Hünal’a tehdit ve hakaretler savurdu.

"Çocuğumu ölümle tehdit etti"

Ünlü oyuncu olayın ardından savcılığa başvurdu. Hünal şikayet dilekçesinde kulüpteki eşyalarına, atlarına ve arabasına derneğin başkanı tarafından el konulduğunu iddia etti. Bal’ın bununla da yetinmediğini kaydeden ünlü oyuncu “Bak Cemal senin çoluğun çocuğun var sen ve çocuğun için çok kötü olur sizi çok kötü yaparım” diyerek çocuğunu ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Tehdit sonrası savcılığa hemen başvurmak istemediğini kaydeden Hünal, tehditlerin devam etmesi sonrası çocuğunun can güvenliğinden endişe ettiğini kaydederek savcılığa başvurduğunu ve Bal’ın cezalandırılması gerektiğini beyan etti.

"Tehditlerimiz karşılıklı"

Mesaj çıktılarını dosyaya delil olarak sunan Hünal’ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan Abdullah Bal, “Cemal Hünal’ı yönetim kurulundan çıkarttığım için bana cephe aldı. Malına ve atlarına el koyduğum yalandır. Ona ait olan 3 at vardı. Atları kendisine verdim. Arabasını da aldı. Fakat sonra kulübe ait olan iki atı daha istedi. Ben kulübe ait olan atları alamayacağını söyledim. Tehdit ettiğim doğru dur fakat Cemal de beni tehdit etti. Tehditlerimiz karşılıklı” diyerek kendisini savundu.

İkisine de hapis istemi

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, Cemal Hünal ve Abdullah Bal’ın müşteki-şüpheli olduğu bir iddianame hazırladı. İddianamede, karşılıklı olarak birbirlerini tehdit ettikleri kaydedilen Cemal Hünal ve Abdullah Bal’ın 2’şer yıla kadar hapisleri isteniyor. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.