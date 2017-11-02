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Yaşam

Oyuncu Cem Korkmaz intihar etti

Recep İvedik filminde de rol alan Youtuber Cem Korkmaz yaşamına son verdi

02 Kasım 2017 00:25

Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin 4 filminde de rol alan ve seride cep herkülü lakabı ile anılan Cem Korkmaz intihar etti.

Korkmaz, oynadığı sinema ve reklam filmlerinin yanı sıra, "oha diyorum!" ve "yapyap" isimli Youtube kanalları ile oldukça tanınan bir sima haline gelmişti.

Cem Korkmaz'ın ölüm haberini, Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da doğruladı.

Can Yılmaz, "Sevgili Muhittin abimizin oğlu Cem Korkmaz’ın intihar haberi maalesef doğru. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum." dedi

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