Oyuncu Berrak Tüzünataç, Saadet Partili adayın mesajını paylaştı: Empatinin tadını aldık bir kere

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Saadet Partisi Ankara 2. bölge milletvekili adayı Ali Aktaş’ın “Empatinin tadını aldık bir kere” mesajını Twitter’da takipçileriyle paylaştı.

Seçim çalışması boyunca birçok kez espirili paylaşımlarıyla gündem olan Aktaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim bitince 'iyilik güzellik' bitmeyecek. Saadet Partililer olarak sağcısı solcusu, dindarı ateisti herkesle konuşmaya devam edeceğiz. Empatinin tadını aldık bir kere peşinizi bırakmayız artık, çayı şekeri eksik etmeyin sakın, bizden kurtulamayacaksınız :)))” ifadelerini kullandı.