Oyuncu Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı

Oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterilere bıçakla saldırdı, ardından o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüleri gören polis, oyuncuyu gözaltına aldı.

İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşinin çalıştığı restoranda, eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere bıçakla saldırdı. 20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.

Günaydın'ın haberine göre, Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.