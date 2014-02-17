Oyuncu Aslı Tandoğan: Benden 10 yaş küçük Hazal Kaya ile kıyaslanmak güzel

Son olarak A.Ş.K dizisi ile ekranlara gelen oyuncu Aslı Tandoğan, aynı dizide rol aldığı Hazal Kaya ile aralarında bir gerginlik olduğuna dair çıkan haberleri yalanlayarak "Benden 10 yaş küçük, güzel ve yetenekli biriyle karşılaştırılmam bence güzel bir şey" diye konuştu.

DHA’dan İhsan Dörtkardeş’in haberine göre, Tandoğan, son projelerinde yunus esaretine karşı duyarlılık yaratabilmek için ünlü isimlerin rol aldığı film hazırlayarak yunus parklarına gidilmemesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

Uydu aracılığı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC 4 kanalında Liana Dahdouh'un İstanbul'da hazırlayıp sunduğu "Turki Extra" isimli programda Aslı Tandoğan ile röportaj yapıldı.

Aslı Tandoğan, bir soru üzerine Murat Boz ile bir banka için çektiği reklam filminde saçının da ön plana çıkması üzerine şampuan reklamı teklifleri aldığını ancak, sözleşmesi devam ettiği için bunlara "Evet" diyemediğini söyledi.

Özge Özder, Aslı Tandoğan ve Ayça Varlıer öncülüğünde kurulan ve birçok ünlü sanatçının da üyesi olduğu Bana Göz Kulak Ol (BGKO) Duyarlı Yaşam Derneği'nin hayvanlar, sanat dünyası ve çocukları bir araya getiren projeler hazırlamayı amaçladığını anlatan Tandoğan, son projelerinde yunus esaretine karşı duyarlılık yaratabilmek için Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Demet Evgar, Levent Üzümcü, Mert Fırat gibi isimlerin rol aldığı film hazırlayarak yunus parklarına gidilmemesi çağrısında bulunduklarını belirtti. Aslı Tandoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yunuslar inanılmaz akıllı canlılar. Esarete girdikleri yunus parklarında gerçekten inanılmaz kötü hissediyorlar kendilerini. Bir süre sonra intihar ediyorlar. Belki çocuklar, insanlar onları seyrederken çok mutlu oluyorlar. Onları da hareketli görünce mutlu zannediyorlar. Ama okyanuslarda, denizlerde yaşayan bu canlının küçücük yere hapsedilmesi gerçekten çok içler acısı ve bence çok büyük bir suç. Bunu önlemek için hayvan esaretine karşı bu filmi çektik."

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun, bugüne kadar birçok dizide oynayan son olarak "A.Ş.K" dizisinde yardımcı kadın oyuncu olarak Şebnem'i canlandıran Tandoğan, kendisi ile Hazal Kaya arasında iddia edilenin aksine hiçbir sorun olmadığını söyledi. Aslı Tandoğan şöyle konuştu:

"Hazal ile sette tanıştım. Daha öncesinde Behzat Ç.'nin bir son çekimi vardı orada tanışmıştık. Aramızda problem olmadı. Eğlenceli bir setti. Çok yorucuydu ve herkes birbirine inanılmaz destek oluyordu. Yapılabilecek bir şey yok. Dedikodu çıkınca sonu gelmiyor. Sanki o problemliymiş de ben onu çekemiyormuşum gibi böyle garip haberler çıkardılar. Ama kesinlikle böyle bir şey yoktu. Set ortamı çok stresli yorucu. Oyun arkadaşları ile ayrı bir stres olması dünyanın en korkunç şeyi olur. Çünkü o sete de gitmek istemezsin, yorgunluğu da kaldıramazsın. Öyle bir şey yok. Ben Hazal'ı çok seviyorum."

Tandoğan, Hazal Kaya'dan 10 yaş büyük olduğunu hatırlatırken, "Benden 10 yaş küçük, güzel ve yetenekli biriyle karşılaştırılmam bence güzel bir şey" diye konuştu. Aslı Tandoğan, dizilerdeki aşkların gerçekte de var olduğuna inandığını ifade ederken, 'A.Ş.K' dizisine de büyük umutla başladıklarını, ancak dizinin tutmasında birçok etkenin rol oynadığını, nedenini tam bilmediği rating ile ilgili olduğunu düşündüğü kararla bu dizinin geçen yıl 13'ün bölüm ile bittiğini ekledi.

Tandoğan, nasıl formunu koruduğunu soran Arap muhabire, "Spor mutlaka yapıyorum. Yürüyüş, koşu, ok atıyorum. Dizi ile birlikte tenise başladım. Hareketli olmaya özen gösteriyorum. Beyaz ve kırmızı etten uzak duruyorum. Sadece deniz mahsulleri yiyorum. Bol su içiyorum.Öyle abur cubur yemiyorum ama çikolatadan vazgeçemiyorum. Makyaj günlük hayatımda kullanmıyorum. Dizilerde rimel bile sürmüyorum. Çıkarması çok zor oluyor" dedi.