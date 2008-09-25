Oyuncakçıların oyununu DTM bozdu

Çocuklar için üretilen oyun amaçlı kullanılan kitap ithalatında "ürün güvenliği testlerini" aşmak için ürünler hakkında yanıltıcı beyanda bulunan oyuncakçıların, üreticilerin oyunlarını, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) bozdu.



Artık, 3 yaş üstü çocuklara yönelik oyuncak kitapların ithalatında da "3 yaş altı çocuklara yönelik oyuncaklarda aranan güvenlik testleri" aranacak.



Yaş oyunu



DTM Müsteşarı Tuncer Kayalar, bazı üreticilerin, güvenlik testini yaptırmamak için 3 yaş altı çocuklara yönelik kitapların ithalatında, (3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir) diye ibareler kullandığına dikkat çekti. Kayalar, 3 yaşından küçük çocuklar için üretilmiş oyuncak kitapların çocuk sağlığı ve güvenliği için risk yaratmayacağına dair tüm test raporlarına haiz

olması gerektiğini vurgularken, bundan sonra "3 yaş altı çocuklar için uygun değildir" ibaresi bulunsa bile çocuklara yönelik oyuncak kitapların ithalatında "3 yaş altı çocuklara yönelik oyuncak testinden geçtiğine" ilişkin belgeler aranacağını bildirdi.



Piyasa gözetimine tabii tutulacak



Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, yerli üretim veya ithalat yoluyla Türkiye piyasasına arz edilmek istenen tüm oyuncakların Sağlık Bakanlığının çıkardığı "Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik"e uygun ve güvenli olması gerektiğini hatırlattı. Bunu sağlamak üzere, AB dışındaki ülkelerden ithal edilmek istenen oyuncakların Sağlık Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimine, DTM'nin de "ithalatta ürün güvenliği denetimi"ne tabi olduğunu kaydetti.



Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliğinde, oyuncağın, "14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her türlü ürünler ve oyun araç-gereçleri" olarak tanımlandığını belirten Kayalar, AB Komisyonu tarafından hazırlanan "Kitapların Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber Doküman"da da, sayfa sayısı, kullanılan materyaller, duyusal elementler, detay seviyesi, renk ve parlaklık hususları dikkate alınarak oyuncak sınıfına giren kitapların tespit edildiğini hatırlattı.



Bu rehberde oyuncak olarak kabul edilen kitapların sınıflandırıldığını belirten Kayalar, şu bilgiyi verdi: "Bu kapsamda, söz konusu kitapların da Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik'e

uygun olarak üretilip piyasaya arz edilmesi ve CE işaretini taşıması gerekmektedir. Söz konusu Rehber Doküman'da ayrıca, hangi oyuncakların 3 yaş altı, hangilerinin 3 yaş üstü çocuklara yönelik olduğu da belirtilmiştir. Ancak bazı yabancı üreticilerin, 3 yaş altı çocuklara yönelik oyuncaklar için gerekli olan bazı testleri yaptırmamak için oyuncakların üzerine (3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir) ibaresini koydukları gözlemlenmekteydi. Söz konusu sınıflandırmada yer alan 3 yaşından küçük çocuklar için üretilmiş oyuncak kitapların çocuk sağlığı ve güvenliği için risk yaratmayacağına dair tüm test raporlarını haiz olması gerekmektedir. Dolayısıyla, sınıflandırmada 3 yaş altı olarak belirtilen oyuncaklar üzerinde söz konusu uyarı ibaresi bulunsa dahi, bunların ithalatında, 3 yaş altı çocuklara yönelik oyuncak testinden geçtiğine ilişkin belgeler aranacak."

DTM Müsteşarı Kayalar, bu ürünleri ithal eden ithalatçıları, zor durumda kalmaması için ilgili belgeleri bulundurmaları konusunda uyarırken, ailelerin, oyuncak alırken, çocukların güvenliği açısından, oyuncaklarla ilgili sınıflandırmalara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.



Oyuncak amaçlı kitap ithalatında denetime ilişkin duyurunun, ithalatta kontrol yapan dış ticarette standardizasyon birimlerine bugün iletildiği öğrenildi.



AB Komisyonu tarafından hazırlanan "Kitapların Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber Doküman"a göre, "birkaç sayfalı, basit şekilli ve sayfalarına dokunulduğunda ses çıkartan kumaş kitaplar, birkaç sayfalı basit şekilli plastik veya plastik olmayan kitaplar sayfalar, birkaç sayfalı kitaptaki şekillere dokunulabilen, büyük şekilli, renkli kitaplar, çıkartma kitapları, açılır kapanır şekiller içeren, çıkartmalı, basit özellikli, çimen ve deri gibi maddelerine dokunulabilen, CD içeren, fonksiyonel klavyeli, üç boyutlu metin içeren kitaplar" 3 yaş altı çocuklara yönelik oyuncak kitaplar olarak tanımlanmış.



Çıkartma içeren ve çantaya benzeyen, daha detaylı hareket özelliği bulunan, metin içeren, konusuna uygun oyuncak içeren kitaplar ise 3 yaş üzeri çocuklara yönelik olarak kabul ediliyor.



Çocuklara ebeveynleri, öğretmenleri ve büyükleri tarafından okunan kabartma baskılı veya normal baskılı kitaplar ise oyuncak kabul edilmiyor.

