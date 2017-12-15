Oyuncakçıda kaçak sigara ele geçti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta polis tarafından oyuncakçıda yapılan aramada gümrük kaçağı bin 620 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir süre takip ettiği Hasan Hüseyin B.\'nin şehir merkezindeki oyuncak dükkanı ile evine operasyon düzenledi. Her iki adreste yapılan armada toplam 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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