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Oyuncak gemilere uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı

20 Mayıs 2022 18:37

Kocaeli Tem Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri TEM Otoyolu üzerinde kontrol yaptığı sırada bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, detaylı arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

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