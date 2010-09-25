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OYUNCAK DÜKKANINDA PATLAMA İSTANBUL (A.A)

25 Eylül 2010 11:19

-OYUNCAK DÜKKANINDA PATLAMA İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Fatih'te havai fişek ve oyuncak satan bir dükkanda meydana gelen patlamada, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Eminönü Tahtakale Mahallesi, Uzun Çarşı Caddesinde bulunan havai fişek ve oyuncak satan iş yerinde saat 05.00 sularında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına, Fatih ve Eminönü itfaiyeleri müdahale etti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi. İş yerinin yanındaki handa kardeşi Yaşar (55) Karakollu ile kaldığını anlatan Mehmet Karakollu (63), olay sırasında uyuduklarını belirterek ''Ne olduğunu anlamadık, ilk önce gök gürültüsü zannettik sonra çıkan dumandan patlama olduğunu anladık, canımızı zor kurtardık'' dedi.

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