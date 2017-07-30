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Oyuncak ayının içinden 990 adet uyuşturucu hap çıktı

İçine uyuşturucu hap saklanan oyuncak ayı kargoyla İstanbul'dan Trabzon'a gönderildi

30 Temmuz 2017 14:50

İstanbul'dan Trabzon’un Akçaabat ilçesine kargo ile gönderilen oyuncak ayının içinden 990 uyuşturucu ekstasy hap çıktı.

Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Akçaabat'a kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat üzerine harekete geçti. Polis ekipleri sabah saatlerinde ilçedeki bir kargo şubesine operasyon düzenleyerek, İ.B. tarafından gönderilen pakette arama yaptı. Kargo paketinden çıkan oyuncak ayının içerisinde 990 ektasy uyuşturucu hap ele geçirildi.



Olayla ilgili şüpheli İ.B. gözaltına alındı.

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