-OYUN SİTELERİNDE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ RİSKİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - İnternette çocuk oyun sitesi görünümüyle kurulan ve Türkiye'de pek çoğu ilköğretim öğrencisi olan yaklaşık 9 milyon kullanıcılı internet siteleri, çocuklar için ciddi tehlikeler saçıyor. Bu tür sitelerde, çocuklar oyun oynadığını sanarken, cinsel istismar, sanal seks, kumar gibi olumsuz tekliflerle karşı karşıya kalıyor. Edinilen bilgiye göre, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na söz konusu sitelerle ilgili ebeveynler ve siteye üye olan çocuklar tarafından pek çok şikayet geldi. ''Cinsellik, küfür gibi içerikleri olan yaşça çocuk olduğunu düşünülmeyecek şekilde yazılar yazan insanların bulunduğu sitelerde çocukların sosyal gelişimleri olumsuz etkileniyor'', ''çok sapıklar, durmadan ayıp şeyler konuşuluyor'' şeklindeki şikayetler arasında, ilköğretim 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirten bir çocuk da, bu tür bir siteden yaşının kaç olduğunu bilmediği bir üye tarafından sanal sekse davet edildiği yönünde şikayetini anlatıyor. Sitelerle ilgili, kendilerine ''soyun'' denildiği, seks yapılmasının öğretildiği gibi çocuklardan gelen şikayetlerin yanı sıra, küfürlü konuşmalar, kumar oynamaya teşvik ve dolandırıcılık yapıldığı yönünde şikayetler de bulunuyor. Şikayetler çerçevesinde bir süredir incelemelerde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yetkilileri, bu sitelerle ilgili Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünden görüş istedi. Genel Müdürlük de bu tür sitelerde gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden içerikler bulunduğu, çocukları fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara yönlendirdiği ve acilen önlem alınması yönünde görüş bildirdi. Özel ve çoklu oyuncularla oynanabilen bir tür sohbet imkanı sağlayan, gerçek hayattaki aktivitelerin yaşanabileceği alanları bulunan sitelerin, ''en detaylı sanal yaşam alanı'' olduğu belirtiliyor. Üyeler, sitelere giriş yaptıktan sonra istedikleri bir alanda oyuna başlayıp, caddelerde dolaşıp, bar, disko, sinema salonu gibi alanlarda etkinliklere katılabiliyor. -''KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN TEHDİT OLARAK GÖRÜLMELİ''- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Ayşen Gürcan, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, bu tür siteleri, toplumda ''yüz yüzeyken açıkça yapılamayacak şeylerin yapılabilecek olması'' açısından tehditli bulduklarını söyledi. Söz konusu siteleri, uzmanlarıyla yaklaşık yarım saat kadar incelediklerini, uzmanlarının kendisini küçük bir çocuk olarak tanıttığı sitelerde, pek çok uygunsuz teklifle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Gürcan, küçük çocukların ''bilmediği yaşantıları'' sunan teklifler bulunan sitelerde, cinsel içerikli, hatta pornografik yazılar yazıldığını kaydetti. Çocukların kimi teklifleri anlamlandıramadığını, karşısındakine bunları sorduğunu da dile getiren Gürcan, ''Bu siteler tam bir çocuk pornografisi örneği. Sitelere giren çocuklar gelecekte ciddi travmalar yaşayabilir, çok küçük yaşlarda yanlış yönlendirme ve olumsuz yaşantılarla karşı karşıya kalabilirler. Bu da ileride sağlıksız ilişkilere ve yönelimlere neden olur. Sitelerde sadece yazıyla teklifler yok. İlerleyen dönemlerde MSN'den görüşme, kamera açma talebi oluyor. Bu nedenle bu siteleri küçük çocuklar için tehdit olarak görmek gerekiyor'' diye konuştu. Sitelerin milyonlara varan rakamlarda üyesi bulunduğunu ve yapılan incelemeler sonucu bunların çoğunun ilköğretim öğrencisi olduğunu kaydeden Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çocuklar için evlerinde alternatif bir uğraş yoksa, evde ilgi ve birliktelik yoksa, sadece bilgisayar başında zaman geçirmesini aile de onaylıyorsa bu çocuk için çok büyük tehdit. Biz ailelere hep söylüyoruz; çocukların mümkün olduğunca sınırlı saatte bilgisayara girmesi, bilgisayarın ortak kullanım alanında olması ve girilen sitelerin ebeveynleri tarafından takip edilmesi gerekiyor. Özellikle oyun sitesi görünümlü kurulan bu siteler konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi bizim için çok önemli.'' Bu sitelere, kamu kurumlarından özellikle de okullardan girilmesinin de büyük bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Gürcan, Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarına konuyla ilgili bilgi verdiklerini dile getirdi. Sitelerle ilgili suç duyurusunda da bulunacaklarını bildiren Gürcan, ayrıca benzer sitelerin tekrar oluşturulmasını önleyecek bir uygulama yapılmasını istediklerini söyledi. -İNTERNET KAFELER GENÇLERİ TEHDİT EDİYOR Demokratik Eğitimciler Sendikası (DES) Stratejik Araştırmalar Merkezinin araştırmasına göre, internet kafelere giden öğrencilerin yüzde 12'si erotik sitelere giriyor. DES'ten, araştırma sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, internet kafelerin; düşük maliyetli teknoloji sunma, öğrencilerin bilimsel gelişmeleri takip edebilme gibi olumlu katkıları bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu mekanların olumsuz yönleri ise ''kahvehane kültürünün devamı olarak algılanma'', ''öğrencilerde aşırı para harcama davranışı geliştirme'', ''çocuklarda zararlı madde alışkanlığına neden olma'', ''chat yaparken yalan söyleme davranışını kolayca kazanabilme'' şeklinde sıralandı. Açıklamada, internet kafelerin, faydalı birçok amaç için kullanılabileceği gibi kişilerin bu mekanlar vasıtasıyla sapma göstermelerinin söz konusu olabildiği belirtildi. İnternet vasıtasıyla gençlerin sapkın davranış göstermeleri söz konusu olduğunda ilk akla gelen konulardan birisinin cinsellik-pornografi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İnternet kafeye devam edenlerin, buradaki aktivitelerine bakılacak olursa yüzde 12'sinin erotik sitelere girdiği dikkati çekmektedir. Ancak yapılan gözlemlerde bu oranın çok daha üzerinde kullanıcının, pornografik siteleri ziyaret ettiği görülmektedir. İnternette önemli bir yer işgal eden erotizm-pornografi siteleri, her türlü sapkınlığa, sömürü ve istismara açık, cinsel şiddet, taciz, ensest ilişkiler, çocuk pornosu, teşhircilik ve sapıklık gibi birçok olumsuz unsuru sergilemektedir. Yapılan araştırmalara göre, internet kullanıcılarının yüzde 15'inin seks içerikli chat odalarını ve porno sitelerini ziyaret ettiği belirlenmiştir. İnterneti seks amaçlı kullananların yüzde 9'u ise ekran karşısında haftada 11 saatten fazla geçirmektedir.'' DES Genel Başkanı Gürkan Avcı da araştırma sonucunda hazırladıkları raporla, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kurum ve kuruluşların yöneticilerini internetin bu tehlikesine ilişkin uyaracaklarını bildirdi.