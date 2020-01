Oyun Salonu’nda sezon 20 Ekim'de başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın etkinlik merkezi Salon İKSV’de 20 Ekim’de sezon açılıyor. Salon, Türkiye ve Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 600. yılı kapsamında; Polonyalı tiyatro ekibinin dünya prömiyerini yapacağı “Aalst” adlı oyunla sezonu başlatıyor.

Salon İKSV’de izlenebilecek diğer oyunlar şöyle:

Yine Polonya’dan disiplinlerarası bir performans olan “In Between – WaMD” Türkiye'den; oyun formunu bozma kaygısındaki “Kalem” ve kültür çatışmalarına değinen “İstenmeyen” adlı tek perdelik oyunlar.

Oyun Salonu’nda bir dünya prömiyeri: Aalst

Polonya kültürünü uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan, Adam Mickiewicz Enstitüsü’ne bağlı bir platform olan culture.pl işbirliğiyle sahnelenecek ve dünya prömiyerini yapacak Aalst, Oyun Salonu’nun bu sezonki ilk konuğu olacak.

Gerçek bir hikayeye dayanan psikolojik gerilim türündeki oyun, 1999 yılında Belçika’nın Aalst şehrinde iki çocuğunu öldüren bir çifti konu alıyor. Çifti bu korkunç suça iten nedenleri araştıran oyun, biçim olarak adli bir soruşturma üzerine kuruluyor. Aynı zamanda kimliği belirsiz bir “ses” farklı sosyal meselelere dikkat çekerken sahne ile izleyici arasındaki ilişkiyi de sorguluyor.

Pol Heyvaert’in yazdığı, Radek Rychcik’in yönettiği oyunun set ve kostüm tasarımcılığını Anna Maria Karczmarska, müzik ve görsellerini Michał Lis, Piotr Lis ve tasarım asistanlığını Heqi Tong üstleniyor.

Bengü Ergin ve Adihan Şentürk’ün oynadığı Aalst’ın dış sesi Ertürk Erkek’e ait. Aalst, 20 Ekim Pazartesi ve 21 Ekim Salı akşamlarında 20.30’da Oyun Salonu’nda.

Disiplinlerarası bir performans: In Between – WaMD

Culture.pl işbirliğiyle sahnelenecek ikinci oyun ise, In Between – WaMD olacak. Konser formunda, disiplinlerarası bir performans sergileyecek olan In Between – WaMD, 22 Kasım Cumartesi akşamı Oyun Salonu kapsamında izleyicilerle buluşacak.

Cezary Duchnowski, Paweł Romańczuk, Kostat Georgakopulos ve Maciej Walczak’ten oluşan ekip, müziğin ve kelimelerin formlarıyla oynayarak analog ve dijitali bir arada sahneye koyuyor.

Seyirciyi zorladıkça sınırlarını aşmayı amaçlayan In Between – WaMD, 22 Kasım Cumartesi akşamı 20.30'da Salon'da seyirciyle buluşacak.

Farklı bir oyun düzeniyle: Kalem

Tiyatro Artı tarafından sahnelenen tek perdelik oyun Kalem, Oyun Salonu kapsamında izleyicilerle buluşacak.

Seyir algısı üzerine yoğunlaşan Kalem, kurgusundan seyirciyi konumlandırmasına kadar farklı bir oyun düzeni yaratmayı hedefliyor. 19. İstanbul Tiyatro Festivali’nde de seyirci ile buluşan Kalem, klasik oyun formunu bozma kaygısı güderek, oto-sansür ve bireysellik konularına eğilerek izleyiciyi sorgulamaya davet ediyor.

Metin yazarlığını Didem Kaplan'ın yaptığı, dramaturjinin Zeki Elveriş'e emanet olduğu ve Ufuk Tan Altunkaya'nın yönettiği Kalem; 3, 10, 17 ve 24 Kasım tarihlerinde, ay boyunca her pazartesi 20.30'da Oyun Salonu kapsamında Salon'da izleyicileriyle buluşacak.

Aşkı sürdürmenin yollarını ararken: İstenmeyen

Tek perdelik bir diğer oyun olan İstenmeyen, Gülce Uğurlu (yazan), yine Ceren Ercan (yöneten), Öznur Derin Onur (dramaturji) ve Aslı Bostancı'dan (koreografi) oluşan ekibiyle Salon'da izlenebilecek.

Mısırlı bir pilot ve Batılı referanslarla yetişmiş genç bir Türk kadının, önyargıların ve değişen politik koşulların içinde aşkı sürdürmenin yollarını aramasını anlatan oyun, kültürel çatışmaların yanı sıra aile ve politika kavramları üstüne ciddiyetle eğiliyor.

Daha önce 19. İstanbul Tiyatro Festivali’nde de gösterilen İstenmeyen Oyun Salonu kapsamında tiyatroseverlerle yeniden buluşacak. İstenmeyen; 1, 8, 15, 22 Aralık tarihlerinde, Aralık boyunca her pazartesi 20.30'da Salon sahnesinde izlenebilir.

Salon biletleri Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) temin edilebilir.

Salon’un tüm programı için: saloniksv.com