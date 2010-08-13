Oyun parkında pitbull saldırısı

T24- Eskişehir'de parkta oynayan iki çocuğa saldırıp yaralayan sahibi henüz belirlenemeyen pitbull cinsi köpek, oğlunu kurtarmaya çalışan babayı da ayağından ısırdı.



8 yaşındaki Sami Sefa Uysal ile 11 yaşındaki Jülide Pelin Uyanık, Çamlıca Mahallesi Özdemirler Sokak'taki Şerefli Park'a akşam oynamaya gitti. Bu sırada parka gelen ve henüz sahibinin kimliği belirlenemeyen kişiye ait pitbull cinsi köpek burada oynayan çocuklara saldırdı.

NTV'nin derlediği habere göre, köpeğin saldırısı sırasında çocukları kurtarmaya çalışan baba Soner Uysal, oğlu Sami Sefa Uysal ile Jülide Pelin Uyanık, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yunusemre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 3 kişiden Jülide Pelin Uyanık'ın bacağında köpeğin ısırmasından dolayı kırık tespit edildi. Uyanık'ın bugün ameliyat edileceği bildirildi.



Köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralanan baba Soner Uysal, yaptığı açıklamada, çocukların, parktaki salıncakta sallandıkları sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradıklarını belirterek, çocukların zarar görmemesi için köpeğe müdahale ettiğini kaydetti.

Bu sırada kendisine yönelen köpeğin bacağından ısırdığını anlatan Uysal, köpekle 4-5 dakika boğuştuktan sonra Jülide Pelin Uyanık'ın parkta bulunan babası İbrahim Uyanık ile köpeği parktan uzaklaştırmayı başardıklarını söyledi.

Uysal, köpeğin sahibinden şikayetçi olacaklarını, polislerin bu kişiyi aramayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.