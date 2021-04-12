T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oyun oynarken rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

12 Nisan 2021 00:53

Denizli'de Buldan ilçesinde evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan 6 yaşındaki Alperen Çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi'nde oturan Alperen Çoban, bahçede arkadaşlarıyla oynarken fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Çoban'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak. (DHA) 

 

çocukdenizlialperen çoban
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24