Oyun oynadığı tabancayı ateşlediği iddia edilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı öne sürülen 3 yaşındaki M.A.B., karın bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, gece Kocakapı Mahallesi 1104 Sokak\'ta meydana geldi. M.A.B., babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Karnına kurşun isabet eden minik çocuk ağır yaralandı. Yakınları çocuğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırırken hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, kapsamlı soruşturma başlattı.

